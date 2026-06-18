Με μια εντυπωσιακή παρουσία στα φετινά Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι συμπαραγωγές της ΕΡΤ απέσπασαν συνολικά 17 από τα 24 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς του.Συνολικά, 10 ταινίες συμπαραγωγές της ΕΡΤ διακρίθηκαν στη φετινή διοργάνωση. Από αυτές, οι επτά –που απέσπασαν συνολικά 14 βραβεία– εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 1,5%, με το οποίο η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.Παράλληλα, η ταινία τεκμηρίωσης «Λο», που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Τηλεοπτικών Συμπαραγωγών της ΕΡΤ, απέσπασε το Βραβείο Ντοκιμαντέρ, ενώ δύο ακόμη βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες «Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει» και «Μαύρες Πολιτείες», οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ της ΕΡΤ, που στηρίζει τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους.Αναλυτικά τα βραβεία των συμπαραγωγών της ΕΡΤ στα Βραβεία Ίρις 2026:Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια ΚοσοβίτσαΒραβείο Ντοκιμαντέρ«Λο»: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος ΒασίλαροςΒραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής«Maricel»: Μαρία Δρανδάκη, Ηλίας ΔημητρίουΒραβείο Σκηνοθεσίας«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος ΓεωργόπουλοςΒραβείο Σεναρίου«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος ΓεωργόπουλοςΒραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου«Beachcomber»: Χρήστος ΠασσαλήςΒραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου (εξ ημισείας)«Δεξιώσεις»: Χρήστος Βαλαβανίδης«Life in a Beat (Μικρές Ανάσες)»: Αντώνης ΤσιοτσιόπουλοςΒραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου (εξ ημισείας)«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιούλα Μπούνταλη«Σπασμένη Φλέβα»: Μπέττυ ΑρβανίτηΒραβείο Φωτογραφίας«Beachcomber»: Γιώργος ΚαρβέλαςΒραβείο Μοντάζ«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος ΓεωργόπουλοςΒραβείο Πρωτότυπης Μουσικής«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος ΜητρόπουλοςΒραβείο Ήχου«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας ΒαρυμποπιώτηςΒραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ«Κότα»: Glen McGuiganΒραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας«Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει»: Δημήτρης ΠαπαθανάσηςΒραβείο Μικρού Μήκους Animation«Μαύρες Πολιτείες»: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης ΤζανίδηςΠηγή: tvnea.com