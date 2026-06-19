2026-06-19 10:44:51
Φωτογραφία για Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλο εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Μονμάουθ, μπλοκάροντας τις κύριες σιδηροδρομικές γραμμές του BNSF.
Ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην 80ή Οδό και την 150ή Λεωφόρο λίγο έξω από το Μόνμουθ μετά από σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη.Πολλά βαγόνια τρένων βγήκαν εντελώς από τις γραμμές. Πλάνα από drone από την Western Illinois Land Development δείχνουν την έκταση του εκτροχιασμού, με πολλά βαγόνια τρένων να έχουν βγει από τις γραμμές και τις δύο κύριες σιδηροδρομικές γραμμές να sidirodromikanea
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