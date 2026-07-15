2026-07-15 12:43:30
Φωτογραφία για Euromedica TWO: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για το clawback αναλώσιμων στο eΔΑΠΥ (video)



Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Euromedica TWO μπορούν να εκδώσουν το απαιτούμενο πιστωτικό τιμολόγιο για το clawback των αναλώσιμων υλικών προς τον ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.



Σημαντικό: Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε διαθέσιμη τη σχετική βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ, καθώς τα ποσά και το εξάμηνο πρέπει να καταχωριστούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε αυτή.

Διευκρίνιση: Το συγκεκριμένο clawback αφορά αποκλειστικά αναπνευστικές και ορθοπεδικές συσκευές. Δεν αφορά αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη ούτε βρεφικά γάλατα.

Βήματα έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου

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