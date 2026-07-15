Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Euromedica TWO μπορούν να εκδώσουν το απαιτούμενο πιστωτικό τιμολόγιο για το clawback των αναλώσιμων υλικών προς τον ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

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Σημαντικό: Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε διαθέσιμη τη σχετική βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ, καθώς τα ποσά και το εξάμηνο πρέπει να καταχωριστούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε αυτή.Διευκρίνιση: Το συγκεκριμένο clawback αφορά αποκλειστικά αναπνευστικές και ορθοπεδικές συσκευές. Δεν αφορά αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη ούτε βρεφικά γάλατα.Βήματα έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίουΔιάβασε περισσότερα »