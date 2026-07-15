2026-07-15 12:43:30
Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Euromedica TWO μπορούν να εκδώσουν το απαιτούμενο πιστωτικό τιμολόγιο για το clawback των αναλώσιμων υλικών προς τον ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
Σημαντικό: Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε διαθέσιμη τη σχετική βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ, καθώς τα ποσά και το εξάμηνο πρέπει να καταχωριστούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε αυτή.
Διευκρίνιση: Το συγκεκριμένο clawback αφορά αποκλειστικά αναπνευστικές και ορθοπεδικές συσκευές. Δεν αφορά αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη ούτε βρεφικά γάλατα.
Βήματα έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου
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