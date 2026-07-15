2026-07-15 13:59:53

Παρελθόν από το δυναμικό του ΑΝΤ1 αποτελεί η Αφροδίτη Γραμμέλη, καθώς η συνεργασία της με τον σταθμό ολοκληρώνεται ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.



Η δημοσιογράφος συμμετείχε τα τελευταία χρόνια στις ψυχαγωγικές εκπομπές του καναλιού, καταθέτοντας τη δική της άποψη γύρω από την τηλεοπτική επικαιρότητα και την showbiz. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 τη νέα χρονιά.



Η αποχώρηση της Αφροδίτης Γραμμέλη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί σταθμοί προχωρούν σε ανακατατάξεις, ανανεώνοντας τις ομάδες των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών τους ενόψει της πρεμιέρας της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.



Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα, με την ίδια να εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια της για τη νέα σεζόν. Λέτε να την δούμε το νέο ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4;



Πηγή: tvnea.com



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