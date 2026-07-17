Υπάρχουν εποχές που επιστρέφουν όχι μόνο μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων, αλλά και μέσα από ό,τι εκείνοι άγγιξαν και έγινε μέρος της ζωής τους.Ίχνη μιας καθημερινότητας που κάποτε ήταν το παρόν και σήμερα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.Στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ένα ολόκληρος κόσμος ξαναγεννιέται και η Ελλάδα του ’80 επιστρέφει μέσα από χώρους και αντικείμενα, που γίνονται τα μικρά κομμάτια μιας μεγάλης εικόνας. Της εικόνας μιας δεκαετίας που τα είχε όλα στον υπερθετικό βαθμό. Πάθος, συναίσθημα, ένταση και χρώμα.Τηλεοράσεις με κουμπιά, τηλέφωνα με καντράν, ηλεκτρικές κουζίνες με μάτια, βαριές πολυθρόνες, σεμεδάκια πάνω σε έπιπλα και συσκευές, λάμπες με αμπαζούρ, σκρίνια με σερβίτσια μόνο για τους μουσαφίρηδες, βιτρίνες με πορσελάνινες μινιατούρες και κρύσταλλα Murano, οικογενειακές φωτογραφίες σε κορνίζες, βίντεο με ένα βουνό από βιντεοκασέτες δίπλα ή πάνω τους, στερεοφωνικά, γουόκμαν, κασέτες «μασημένες» από τα κασετόφωνα, που είχαν χειρόγραφα εξώφυλλα και τραγούδια γραμμένα από το ραδιόφωνο με τη φωνή του ραδιοφωνικού παραγωγού να μπαίνει θριαμβευτικά πάνω στο ρεφρέν, αφίσες κολλημένες στους τοίχους με σελοτέιπ, περιοδικά και εφημερίδες με σελίδες λεκιασμένες από φραπέ, πακέτα τσιγάρων και αναπτήρες πάνω σε τραπεζάκια Ένας κόσμος οικείος και ταυτόχρονα μακρινός. Μικρές χρονοκάψουλες μιας εποχής που εξακολουθεί να γοητεύει και να συγκινεί.Μέσα από τις πρώτες φωτογραφίες από τους χώρους του «Ντέρτι», άλλοι θα θυμηθούν και άλλοι θα ανακαλύψουν γιατί η δεκαετία του ’80 άφησε το στίγμα της στην εγχώρια ποπ κουλτούρα. Και όλοι θα καταλάβουν γιατί ένα και μόνο αντικείμενο μπορεί να αφηγηθεί περισσότερες ιστορίες από ότι χιλιάδες λέξεις.Η ιστορία του «Ντέρτι»Πάτρα, 1987Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε για να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν.Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της κρύβει και τον έρωτά της για τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, και οι δύο όμως θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον.Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άντρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα, ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει την κυριαρχία του.Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και όταν την αντικρίσει κατάματα θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας.Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου Ντέρτι, θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου) που θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά.«Ντέρτι»: ένα σαρωτικό δράμα σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.Πηγή: tvnea.com