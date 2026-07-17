2026-07-17 18:25:58
Φωτογραφία για Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Τέσσερις μαθητές και ένας ηλικιωμένος σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό τρένο χτύπησε ένα σχολικό βαν που διέσχιζε τις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Μουρσινταμπάντ της Δυτικής Βεγγάλης νωρίς την Παρασκευή.Άλλοι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του βαν, τραυματίστηκαν σοβαρά στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην πύλη του σιδηροδρόμου Gobindapur. Οι Σιδηρόδρομοι απέκλεισαν οποιαδήποτε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Οι πρώτες φωτογραφίες από τους χώρους του «Ντέρτι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι πρώτες φωτογραφίες από τους χώρους του «Ντέρτι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Γαρυφαλλιά Ψαρράκου: Πέντε χρόνια από τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο - Το χρονικό, η ισόβια καταδίκη και η συζήτηση που συνεχίζεται
Γαρυφαλλιά Ψαρράκου: Πέντε χρόνια από τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο - Το χρονικό, η ισόβια καταδίκη και η συζήτηση που συνεχίζεται
Αυτό είναι το πρώτο υβριδικό τρένο του ελληνικού σιδηρόδρομου.
Αυτό είναι το πρώτο υβριδικό τρένο του ελληνικού σιδηρόδρομου.
Αιθιοπία :Το πιο επικίνδυνο τρένο στον κόσμο. Βίντεο.
Αιθιοπία :Το πιο επικίνδυνο τρένο στον κόσμο. Βίντεο.
Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων.
Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γαρυφαλλιά Ψαρράκου: Πέντε χρόνια από τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο - Το χρονικό, η ισόβια καταδίκη και η συζήτηση που συνεχίζεται
Γαρυφαλλιά Ψαρράκου: Πέντε χρόνια από τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο - Το χρονικό, η ισόβια καταδίκη και η συζήτηση που συνεχίζεται
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Μουριές, λόγω τεχνικής βλάβης.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Μουριές, λόγω τεχνικής βλάβης.
The Voice: Αυτή είναι η παρέα της 12ης σεζόν
The Voice: Αυτή είναι η παρέα της 12ης σεζόν
Το Καλοκαίρι Μαζί κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Δείτε το τρέιλερ
Το Καλοκαίρι Μαζί κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Δείτε το τρέιλερ
Το «America’s Got Talent» κάνει πρεμιέρα αύριο στον ΑΝΤ1
Το «America’s Got Talent» κάνει πρεμιέρα αύριο στον ΑΝΤ1