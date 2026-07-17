2026-07-17 17:34:41
Φωτογραφία για Γαρυφαλλιά Ψαρράκου: Πέντε χρόνια από τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο - Το χρονικό, η ισόβια καταδίκη και η συζήτηση που συνεχίζεται



 Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο, μία από τις υποθέσεις έμφυλης βίας που συγκλόνισαν βαθιά την ελληνική κοινωνία και επανέφεραν με ένταση στη δημόσια συζήτηση τον όρο «γυναικοκτονία». 

Η 26χρονη φαρμακοποιός δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 από τον σύντροφό της, Δημήτρη Βέργο, ενώ οι δυο τους βρίσκονταν στο νησί για διακοπές.



Ένας καβγάς μέσα στο αυτοκίνητο, με αφορμή τον δρόμο που ακολουθούσαν, εξελίχθηκε σε ένα άγριο έγκλημα. Ο δράστης χτύπησε τη νεαρή γυναίκα, την έσυρε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια την έριξε στη θάλασσα, όπου την άφησε αβοήθητη να χάσει τη ζωή της. Πέντε χρόνια αργότερα, ο δράστης έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

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