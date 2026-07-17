2026-07-17 17:27:35

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) ακινητοποιήθηκε στις 16:29 στον Σταθμό Μουριές με 61 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές – Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και sidirodromikanea

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