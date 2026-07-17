Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.

2026-07-17 18:22:41

Τέσσερις μαθητές και ένας ηλικιωμένος σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό τρένο χτύπησε ένα σχολικό βαν που διέσχιζε τις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Μουρσινταμπάντ της Δυτικής Βεγγάλης νωρίς την Παρασκευή.Άλλοι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του βαν, τραυματίστηκαν σοβαρά στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην πύλη του σιδηροδρόμου Gobindapur. Οι Σιδηρόδρομοι απέκλεισαν οποιαδήποτε sidirodromikanea

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