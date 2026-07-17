2026-07-17 16:51:04
Φωτογραφία για The Voice: Αυτή είναι η παρέα της 12ης σεζόν

Μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καθηλώσουν... Ένα πάτημα κουμπιού, μία εμβληματική, κόκκινη καρέκλα γυρίζει και κάπως έτσι, «γεννιούνται» οι πιο όμορφες, μουσικές ιστορίες! 



Το «THE VOICE OF GREECE», ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν! 



Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format, επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του, για να δώσει ρυθμό στο μεγαλύτερο μουσικό «ταξίδι» της ελληνικής τηλεόρασης.



Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Στόχος τους και αυτή τη σεζόν, να «χτίσουν» τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος». Η «εκρηκτική» χημεία τους, οι διαφορετικές, μουσικές τους διαδρομές και οι λαμπερές προσωπικότητες τους, συνθέτουν την πιο αγαπημένη παρέα του τηλεοπτικού κοινού που έρχεται στον ΣΚΑΪ για να απογειώσει για άλλη μια φορά το VOICE.

Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές, μουσικές αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή. 



Οι auditions συνεχίζονται και, σύντομα, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του «THE VOICE OF GREECE» είναι έτοιμο να γραφτεί. Γιατί εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!



Πηγή: tvnea.com
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