Πρόσκληση για συναδιαμόρφωση προγράμματος πολιτιστικών και και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση.
2026-07-18 16:11:13
Ημερομηνία 18/7/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση, καλούνται στον προαύλιο χώρο στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα φορείς και συμπολίτες για την διαμόρφωση του προγράμματος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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