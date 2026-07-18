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Το Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση, καλούνται στον προαύλιο χώρο στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα φορείς και συμπολίτες για την διαμόρφωση του προγράμματος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα...

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