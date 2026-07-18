2026-07-18 16:11:13
Φωτογραφία για Πρόσκληση για συναδιαμόρφωση προγράμματος πολιτιστικών και και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση.



 Ημερομηνία 18/7/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση, καλούνται στον προαύλιο χώρο στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα φορείς και συμπολίτες για την διαμόρφωση του προγράμματος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα...

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