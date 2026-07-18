όταν με ρώτησαν

...πολλές φορές αναζητώ (πολύχρονες αναζητήσεις) σε συλλογές κρητικών μαντινάδων,σε νησιώτικες καταγραφές και σε ψηφιοποιημένα λαογραφικά ευρετήρια, αναφορές για αγαπημένα μου βότανα!Εκεί βρίσκω δεκάδες αναφορές για τον βασιλικό,την μυρτιά,την δάφνη,την λεμονιά,την ελιά,το αμπέλι, τον δυόσμο και ω, του μυστηρίου - ο άνηθος απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά.Δεν φαίνεται να απέκτησε ποτέ τον συμβολισμό που θα τον έκανε να περάσει στη δημοτική ποίηση.Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν ή είναι ασήμαντος.Το αντίθετο.Ήταν και είναι τόσο καθημερινός, τόσο αυτονόητος στην κουζίνα μας,στον κήπο και στις γλάστρες μας, ώστε έμεινε έξω από την ποίηση.Ο βασιλικός μπήκε στα τραγούδια· ο άνηθος μπήκε στην κατσαρόλα.Και, ξέρετε; ...αυτή η απουσία λέει κι αυτή μια ιστορία.Μου θύμισε έναν παλιό βιβλιοθηκάριο που είχα γνωρίσει κάποτε σε μια βιβλιοθήκη.Όταν δεν βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, χαμογέλασε και είπε:-. Α, αγαπητή μου - αν δεν το κράτησε το χαρτί, ίσως το κράτησε η μνήμη.Έτσι κι εδώ.Δεν βρήκα το δίστιχο που αναζητούσα!Και εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή ποιητική αυθαιρεσία - έκλεισα τότε την έρευνά μου με λόγια που δεν είναι παραδοσιακά, μα γεννήθηκαν από όσα είχα διάβασα για τον άνηθο και σας τα μεταφέρω εδώ:Δεν βρήκα στίχο για τον άνηθοστου χρόνου τα κιτάπια•μόνο η μυρωδιά του έμεινενα φυλλομετρά τα πιάτα!ναι φίλοι μου, άλλα βοτάνια γίναν τραγούδι,ο άνηθος έγινε μνήμη - νομίζω πως αυτό του ταιριάζει.Δεν ζήτησε ποτέ να γίνει ποίημα· αρκέστηκε να μοσχοβολά.Και θα με ρωτούσατε (και με το δίκιο σας) ωραία όλα αυτά, υπάρχουν όμως σύγχρονες επιστημονικά διερευνημένες ιδιότητες για τον άνηθο;...και βέβαια αγαπητοί μου φίλοι - και βέβαια υπάρχουν σύγχρονες πειραματικές και κλινικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο άνηθος παρουσιάζει αντιοξειδωτική,αντιφλεγμονώδη,γαστροπροστατευτική και υπολιπιδαιμική δράση, ενώ τα ισχυρότερα κλινικά δεδομένα αφορούν τη συμβολή του στην ανακούφιση των πεπτικών διαταραχών και στη βελτίωση ορισμένων μεταβολικών δεικτών"Με βάση λοιπόν τις σύγχρονες ανασκοπήσεις, πειραματικές μελέτες και τις διαθέσιμες κλινικές δοκιμές, οι ιδιότητες του Anethum graveolens μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:Ιδιότητες του άνηθου που υποστηρίζονται από σύγχρονες μελέτες αντιοξειδωτική αντιφλεγμονώδης καρμινώδης (διευκολύνει την αποβολή των εντερικών αερίων) πεπτική (stomachic) αντισπασμωδική των λείων μυών του γαστρεντερικού γαστροπροστατευτική αντιεκκριτική (μειώνει την υπερέκκριση γαστρικού οξέος σε πειραματικά μοντέλα) αντιμικροβιακή (κυρίως έναντι ορισμένων βακτηρίων και μυκήτων, in vitro) υπολιπιδαιμική (ιδιαίτερα στη μείωση της LDL χοληστερόλης) υπογλυκαιμική (κυρίως σε πειραματικές μελέτες και ορισμένες κλινικές δοκιμές) ινσουλινοευαισθητοποιός (βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη) διουρητική (ήπια δράση) αναλγητική (κυρίως σε πειραματικά μοντέλα) Χρήσεις του άνηθου/Anethum graveolens που διερευνώνται σήμερα

Οι σύγχρονες μελέτες εξετάζουν τη συμβολή του άνηθου:

στη δυσπεψία, στον μετεωρισμό και τα εντερικά αέρια, στους γαστρικούς σπασμούς, στην προστασία του γαστρικού βλεννογόνου, στη ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος,στη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη και ορισμένων μεταβολικών παραμέτρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ως φυσική πηγή αντιοξειδωτικών ενώσεων, ως πιθανό συμπληρωματικό μέσο για τη διαχείριση της ήπιας φλεγμονής.Τι έχει το ισχυρότερο επίπεδο τεκμηρίωσης;Αν αξιολογήσω την ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων, η εικόνα είναι περίπου η εξής:ΙδιότηταΕπίπεδο τεκμηρίωσηςκαρμινώδης – πεπτική★★★★☆αντισπασμωδική★★★★☆αντιοξειδωτική★★★★☆υπολιπιδαιμική ★★★★☆ (υπάρχει μετα-ανάλυση κλινικών μελετών)βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη★★★☆☆γαστροπροστατευτική★★★☆☆αντιφλεγμονώδης★★★☆☆αντιμικροβιακή★★☆☆☆ (κυρίως εργαστηριακά δεδομένα)αντικαρκινική★☆☆☆☆ (μόνο προκλινικές μελέτες)επίλογος-. ύστερες σκέψεις μου:Υπάρχουν βότανα που τα ύμνησαν οι ποιητέςκι άλλα που τα θυμήθηκαν οι κουζίνες.Κι όμως, όταν ανοίγει το καπάκι της κατσαρόλας,η μνήμη δεν ξεχωρίζει τη λογοτεχνία από την ευωδιά!-. εγώ η ντίναhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210803321000968?utm_source=chatgpt.comhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3249919/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669006001750