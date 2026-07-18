2026-07-18 11:47:41

Άρθρο του τέως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και πρώην Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα"Η επαναλειτουργία του τραίνου στο Μοριά"Τονίζω από την αρχή αυτού του σημειώματος πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στο Μοριά, χωρίς την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής «Πάτρα-Καλαμάτα-Κόρινθος». Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς το τραίνο, μείωση του μεταφορικού κόστους για ανθρώπους και αγαθά, sidirodromikanea

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