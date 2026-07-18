2026-07-18 12:31:55
Φωτογραφία για Στρατής Λιαρέλλης: Προχωρημένες συζητήσεις με το Real Group για την επόμενη μέρα



Νέες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το επόμενο επαγγελματικό βήμα του Στρατή Λιαρέλλη, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας του στον Όμιλο Antenna.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έμπειρος τηλεοπτικός παράγοντας βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Real Group, με τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών να έχουν προχωρήσει σημαντικά. Παρότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, όλα δείχνουν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό στάδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σόνιας Χαϊμαντά στο Mononews, πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Real Group, ο Στρατής Λιαρέλλης είχε εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Τελικά, το ενδιαφέρον στράφηκε προς τον όμιλο του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού μετά τη συμφωνία με τη Bright Group του Γιώργου Πουλόπουλου.

Η πιθανή ένταξη του Στρατή Λιαρέλλη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο έμπειρα διοικητικά στελέχη της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς, με πολυετή παρουσία στη διοίκηση, την ενημέρωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος που θα αναλάβει, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ωστόσο, οι έως τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για μια τυπική συμβουλευτική συνεργασία, αλλά για θέση με ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και τη στρατηγική ανάπτυξη του Real Group.



Πηγή: tvnea.com
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