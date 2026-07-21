Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε η Μαρία Κίτσου στο περιοδικό Hello και τον Γιάννη Βίτσα, μιλώντας για την πορεία της στην υποκριτική, τις επιλογές της, αλλά και τη σειρά που σημάδεψε την τηλεοπτική της διαδρομή.Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις «Άγριες Μέλισσες», τη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια.Έπειτα από 11 χρόνια, το 2020, ήρθε η σαρωτική τηλεοπτική επιτυχία με τις Άγριες Μέλισσες. Πώς διαχειριστήκατε αυτή την ολοκληρωτική αλλαγή – εν μία νυκτί ουσιαστικά αφού το κοινό ενθουσιάστηκε με τη σειρά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια;Για να σας πω την αλήθεια, αρχικά δεν το πολυκατάλαβα. Είχα τόση δουλειά, τόσο διάβασμα, τόσες πρόβες… Έπεσα με τα μούτρα στη μελέτη του ρόλου, δεν έβγαινα, δεν συναντούσα κόσμο. Σταδιακά αντιλήφθηκα το χαμό. Δεν άλλαξε κάτι μέσα μου. Το αντιμετώπισα πολύ στωικά, με πολλή ψυχραιμία.Η αγκαλιά του κοινού σάς έδωσε δύναμη;Ναι, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Είναι σπάνιο. Η σειρά έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους. Τις λάτρεψα τις Άγριες Μέλισσες.Τι άλλο έχετε λατρέψει απ’ όσα έχετε δημιουργήσει;Αρκετούς ρόλους που έχω παίξει στο θέατρο.Στη ζωή σας;Στιγμές. Η ευτυχία είναι στιγμές. Δεν κρατά για πάντα. Η ζωή είναι ένας κύκλος, μια συνεχής εναλλαγή. Έχω περάσει και πολύ ωραίες και πολύ δύσκολες στιγμές.Πηγή: tvnea.com