





Μια απρόσμενη τηλεοπτική παρουσία είχε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου η Μαρία Αντωνά, η οποία εμφανίστηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με αφορμή τη συνέντευξη που πήρε από τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ.







Η ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος συνδέθηκε ζωντανά με την εκπομπή και εμφανίστηκε στο «παράθυρο» δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να την ενθαρρύνει on air και να της λέει να μην έχει άγχος.







«Είδες ότι έχω άγχος; Με το που περνάει κάποιος την πόρτα του σπιτιού σου, αγχώνεται», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να επισημαίνει με χιούμορ: «Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία».







«Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν “την έβγαλε, του χρόνου θα είναι μαζί”», απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας. Στη συνέχεια, η Μαρία Αντωνά προλόγισε τη συνέντευξη που πήρε από τον Τόμας Γουόκαπ.

Πηγή: tvnea.com