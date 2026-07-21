2026-07-21 09:45:44
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Κοινοποίηση εγκυκλίου ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων πολιτών



Ο ΠΦΣ κοινοποιεί νέα εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, με την οποία διευκρινίζεται ο τρόπος εκτέλεσης και αποζημίωσης των συνταγών για Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών.

Ξεκαθαρίζονται οι διαδικασίες για συνταγές με ΕΚΑΑ ή S1/S2, για έγχαρτες και ηλεκτρονικές διασυνοριακές συνταγές, καθώς και οι περιπτώσεις πλήρους καταβολής της αξίας από τον ασθενή. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ταυτοποίηση του παραλήπτη και στους περιορισμούς που ισχύουν για αντιβιοτικά, ναρκωτικά και λοιπά φάρμακα ειδικού καθεστώτος. 

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πώς εκτελούνται οι συνταγές αλλοδαπών πολιτών:

Με ΕΚΑΑ, ΠΠΑ ή S1/S2: εκτελούνται όπως των Ελλήνων ασφαλισμένων, με συμμετοχή και ξεχωριστή υποβολή στον ΕΟΠΥΥ. Χειρόγραφες συνταγές από ΕΕ/ΕΟΧ: ο ασθενής πληρώνει το 100%, εφόσον η συνταγή είναι πλήρης και γνήσια. Δεν χορηγούνται με αυτές αντιβιοτικά ή ναρκωτικά. Ηλεκτρονικές διασυνοριακές: εκτελούνται online μόνο για τις συνδεδεμένες χώρες και ο ασθενής πληρώνει το 100%. Συνταγές από Έλληνα γιατρό σε αλλοδαπούς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη: εκδίδονται ηλεκτρονικά με συμμετοχή 100%.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται ταυτοποίηση του ασθενούς ή του παραλήπτη.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του ΠΦΣ:

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