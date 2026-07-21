Μπορεί η ΕΡΤ να μην έχει προχωρήσει ακόμη στις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στο ανανεωμένο «Στούντιο 4», ωστόσο οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.Σύμφωνα με πληροφορίες της RealLife, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ της εκπομπής, με τους δύο παρουσιαστές να εμφανίζονται μαζί μπροστά στις κάμερες, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής συνεργασίας τους.Παρά το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση έχει ήδη ξεκινήσει να προβάλλει τα πρώτα teasers για το πρόγραμμα της νέας σεζόν, το τρέιλερ του «Στούντιο 4» παραμένει προσωρινά στο... συρτάρι. Ο λόγος αφορά το συμβόλαιο της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο.Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν έως το τέλος του μήνα σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Μετά την επίσημη αποδέσμευσή της από τον ΑΝΤ1, εκτιμάται πως στις αρχές Αυγούστου η ΕΡΤ θα ανακοινώσει και επίσημα το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του «Στούντιο 4».Η νέα εκδοχή της εκπομπής έχει ήδη λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ για συνολικά 205 επεισόδια, διάρκειας τριών ωρών το καθένα. Σύμφωνα με την απόφαση που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται σε 1.617.235 ευρώ, ενώ το κόστος ανά επεισόδιο διαμορφώνεται στα 6.833 ευρώ. Την παραγωγή θα υλοποιήσει η Umatic σε συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση.Πηγή: tvnea.com