2026-07-20 11:01:35
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Με Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή
 Οι αλλαγές στον χάρτη της τηλεοπτικής ενημέρωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι μετακινήσεις δημοσιογράφων από σταθμό σε σταθμό διαμορφώνουν το νέο σκηνικό της επόμενης σεζόν.

Μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Στάθη από τον ΑΝΤ1, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο σχεδιασμός για τη νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή που θα αντικαταστήσει το ιστορικό «Καλημέρα Ελλάδα» από τον Σεπτέμβριο.

Ο Άκης Παυλόπουλος έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1, ολοκληρώνοντας την τετραετή παρουσία του στον ΣΚΑΪ, όπου θα παραμείνει μέχρι το τέλος Ιουλίου. Το νέο του επαγγελματικό βήμα σηματοδοτεί την επιστροφή του σε μία από τις πλέον απαιτητικές ζώνες της ελληνικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TV Insider, στο πλευρό του αναμένεται να βρεθεί ο Βασίλης Χιώτης, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΚΑΪ και ετοιμάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Οι δύο δημοσιογράφοι αναμένεται να αποτελέσουν το νέο δίδυμο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού.

Ο σχεδιασμός της νέας εκπομπής φέρει την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤ1, Βασίλη Παπαδρόσου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τόσο τον Άκη Παυλόπουλο όσο και τον Βασίλη Χιώτη από την κοινή τους πορεία στον ΣΚΑΪ. Η αξιοποίησή τους αποτελεί μέρος της συνολικής ανανέωσης που επιχειρεί ο ΑΝΤ1 στην πρωινή ενημερωτική του ζώνη, ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Πηγή: tvnea.com
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