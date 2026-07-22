2026-07-22 15:48:31
Φωτογραφία για Κλιματισμός στα βαγόνια του Μετρό: Υπομονή μέχρι το 2028.
Οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν υπομονή για μερικά χρόνια ακόμα μέχρι να αποκτήσουν κλιματισμό κάποια από τα τρένα πρώτης γενιάς του μετρό της Αθήνας, ώστε να σταματήσουν να βράζουν όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ύψη, όπως συμβαίνει σήμερα.Πρόκειται για τα παλαιότερα τρένα του μετρό της Αθήνας στις Γραμμές 2 και 3, τα οποία δεν διαθέτουν κλιματισμό εκ κατασκευής, ενώ έχουν πλέον συμπληρώσει 26 sidirodromikanea
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