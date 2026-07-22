2026-07-22 15:48:31

Οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν υπομονή για μερικά χρόνια ακόμα μέχρι να αποκτήσουν κλιματισμό κάποια από τα τρένα πρώτης γενιάς του μετρό της Αθήνας, ώστε να σταματήσουν να βράζουν όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ύψη, όπως συμβαίνει σήμερα.Πρόκειται για τα παλαιότερα τρένα του μετρό της Αθήνας στις Γραμμές 2 και 3, τα οποία δεν διαθέτουν κλιματισμό εκ κατασκευής, ενώ έχουν πλέον συμπληρώσει 26 sidirodromikanea

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