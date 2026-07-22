2026-07-22 13:00:30
Φωτογραφία για 59 θέσεις μονίμων διορισμών Θεολόγων (52 Γενικής και 7 Ειδικής)



5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών  Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει, σήμερα 21-07-2026 την τελική κατανομή των 5.487  διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικά:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910 Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Γενικό Σύνολο 5.487

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

35

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

115

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

10

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

22

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

84

ΠΕ60  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

439

ΠΕ70  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1.646

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

18

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

2.403

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

52

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

162

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

22

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

23

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

16

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

32

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

6

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

19

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

23

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

24

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

8

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

8

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

27

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

137

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

19

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

62

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

44

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

22

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

22

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

32

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

19

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

7

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

2

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

9

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

11

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

22

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

3

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

11

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

7

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

5

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

3

ΣΥΝΟΛΟ

910

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

4

ΒΙΟΛΙ

3

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

5

ΓΚΑΪΝΤΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

1

ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

4

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

4

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

2

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

1

ΚΟΡΝΟ

1

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

7

ΛΑΟΥΤΟ

5

ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ

2

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

3

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ)

2

ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ

1

ΟΜΠΟΕ

1

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

4

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ

4

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

1

ΠΙΑΝΟ

13

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

1

ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ - ΒΑΡΥΤΟΝΟ - ΤΕΝΟΡΟ)

1

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

3

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

2

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

3

ΦΛΑΟΥΤΟ

5

ΣΥΝΟΛΟ

92

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

15

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

125

ΠΕ70/71  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

164

ΣΥΝΟΛΟ

309

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

7

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

190

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

554

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

162

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

61

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

25

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

21

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

12

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

13

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

36

ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

2

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

12

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

9

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

26

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

16

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

5

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

ΠΕ87.08  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

39

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

27

ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

25

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

1

TE02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

 ΣΥΝΟΛΟ

1.303

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

40

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

15

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

160

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

15

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

45

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

160

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

470

                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.487

 

 

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