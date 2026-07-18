2026-07-18 06:57:55
Φωτογραφία για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από αύριο στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40.
Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να περνούν στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» από αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.Για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, θα εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα συγκεκριμένοι σταθμοί της Γραμμής 3 να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους sidirodromikanea
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