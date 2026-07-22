2026-07-22 15:11:10
Φωτογραφία για Επιστροφή-έκπληξη για τον Πάνο Σόμπολο; Σε συζητήσεις για νέα crime εκπομπή - Με αυτό το κανάλι βρίσκεται σε επαφές
Μια τηλεοπτική επιστροφή που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση φαίνεται πως βρίσκεται στα σκαριά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο λόγος για τον Πάνο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με το Open για την ανάληψη μιας νέας εβδομαδιαίας εκπομπής αφιερωμένης σε υποθέσεις εγκλημάτων που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, το κανάλι έχει καταθέσει πρόταση στον έμπειρο δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, ο οποίος συνδέθηκε για δεκαετίες με το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα δελτία ειδήσεων του Mega.

Η εκπομπή θα κινείται στη θεματολογία του crime, παρουσιάζοντας πολύκροτες εγκληματικές υποθέσεις μέσα από αρχειακό υλικό, νέες μαρτυρίες και συνεντεύξεις. Ο Πάνος Σόμπολος προορίζεται να έχει τον ρόλο του βασικού αφηγητή, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και γνώση του στον χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξελίσσονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, η νέα εκπομπή αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Open στη μεταμεσονύχτια ζώνη, με συχνότητα μετάδοσης μία φορά την εβδομάδα.


Η πιθανή επιστροφή του Πάνου Σόμπολου στην τηλεόραση αποτελεί μία από τις κινήσεις που εξετάζει το Open στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματός του για τη νέα σεζόν, επενδύοντας σε θεματικές παραγωγές με έντονο δημοσιογραφικό χαρακτήρα.

Πηγή: tvnea.com
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