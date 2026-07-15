Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή της στην τηλεόραση, μετά από μία σεζόν κατά την οποία επέλεξε να απέχει από τα τηλεοπτικά πρότζεκτ και να επικεντρωθεί στις μουσικές της εμφανίσεις.Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία τον ερχόμενο χειμώνα θα εμφανίζεται μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX, δεν συμμετείχε στον τελευταίο κύκλο του «Just the 2 of Us», ενώ το προηγούμενο διάστημα το όνομά της είχε συνδεθεί και με το «Your Face Sounds Familiar», χωρίς τελικά να προχωρήσει κάποια συνεργασία.Σύμφωνα με πληροφορίες του TV Insider, η Δέσποινα Βανδή έχει δεχθεί πρόταση για να επιστρέψει στο «The Voice», το οποίο ετοιμάζεται να επανέλθει με νέο κύκλο επεισοδίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο ρόλος της στο μουσικό talent show.Το πρώτο και επικρατέστερο σενάριο τη θέλει να αναλαμβάνει την παρουσίαση του προγράμματος, μετά την επιθυμία του Γιώργου Καπουτζίδη να ολοκληρώσει την παρουσία του στη θέση του οικοδεσπότη. Την ίδια ώρα, υπάρχει και ένα δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο η τραγουδίστρια θα μπορούσε να επιστρέψει σε μία από τις χαρακτηριστικές κόκκινες καρέκλες των coaches, εφόσον υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής.Η Δέσποινα Βανδή δεν είναι άγνωστη στο κοινό του «The Voice», καθώς υπήρξε coach στους δύο πρώτους κύκλους του μουσικού διαγωνισμού που προβλήθηκαν από τον ΑΝΤ1 το 2014 και το 2015. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία και στην παρουσίαση talent show, έχοντας βρεθεί στο τιμόνι του «X Factor» το 2019 μέσα από τη συχνότητα του Open.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα του «The Voice» για τον νέο κύκλο, αλλά και για τις δύο επόμενες σεζόν, έχουν περάσει απευθείας στον ΣΚΑΪ από τη μητρική εταιρεία του format, με την Acun Medya να παραμένει υπεύθυνη για την παραγωγή του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.Πηγή: tvnea.com