Με αρκετά ανοιχτά μέτωπα και τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων αφορά την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, για την οποία εξετάζονται διαφορετικά σενάρια.Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, στο κανάλι έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση για τη δημιουργία μιας ενημερωτικής εκπομπής, η οποία θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επικαιρότητα και θα ενισχύσει το ενημερωτικό αποτύπωμα του σταθμού τα Σαββατοκύριακα. Πρόκειται για μια σκέψη που κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν πως είναι ακόμη νωρίς για να «κλειδώσει» ο προγραμματισμός της συγκεκριμένης ζώνης. Στελέχη του ΑΝΤ1 επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των ανταγωνιστικών καναλιών, αλλά και τη γενικότερη εικόνα της αγοράς ενόψει της νέας σεζόν, πριν καταλήξουν στις τελικές τους επιλογές.Για τον λόγο αυτό, παραμένει ενεργό και το ενδεχόμενο μιας ψυχαγωγικής εκπομπής, είτε με καθαρά entertainment χαρακτήρα είτε με infotainment προσέγγιση που θα συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται καθοριστικοί, καθώς τότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.Το μόνο βέβαιο είναι πως η μάχη του Σαββατοκύριακου αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ο ΑΝΤ1 θέλει να διαμορφώσει μια πρόταση που θα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στη νέα τηλεοπτική σεζόν.Πηγή: tvnea.com