2026-07-08 11:01:46
Φωτογραφία για Η καινοτομία στο φάρμακο ως εθνική επένδυση
Η διεθνής κούρσα για τη βιοφαρμακευτική πρωτοπορία αναδιαμορφώνει τις πολιτικές Υγείας και ανάπτυξης στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Στο νέο περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη στρατηγική, αναφέρει στο Health+Care 2026 ο Βασίλης Τζινιέρης, πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Hellas.

Γράφει ο Βασίλης Τζινιέρης, πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Hellas

Η επένδυση στη βιοφαρμακευτική καινοτομία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που διαμορφώνει τη δημόσια Υγεία και επηρεάζει την αναπτυξιακή στρατηγική κάθε χώρας. Ο διαρκώς εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός για καινοτομία στη βιοτεχνολογία μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο αναπόφευκτα πλέον συνυπολογίζονται οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις.

Αυτό αποτυπώνεται με τη νέα συνθήκη που έχει επιφέρει το MFN σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων στην Ευρώπη, αλλά και με τη νέα φαρμακευτική πολιτική που υιοθετεί η Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Με σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το Biotech Act για τις κλινικές μελέτες, την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας για την εισαγωγή πρωτοποριακών μέτρων επιβράβευσης όπως το Transfer Exclusivity Vouchers για καινοτόμα αντιβιοτικά, η Ευρώπη ενισχύει και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

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