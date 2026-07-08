2026-07-08 07:16:04

Σημαντικές αυξήσεις θα δουν τον Σεπτέμβριο περίπου 8.500 συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο καθώς θα επιστραφεί η μισή σύνταξη που κόπηκε με τις διατάξεις περί τριετίας του νόμου Κατρούγκαλου, με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την κατάργηση όλων των περικοπών στις συντάξεις χηρείας οι οποίες απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016.Για παράδειγμα sidirodromikanea

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