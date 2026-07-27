2026-07-27 15:50:21
Φωτογραφία για «ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ»Δείτε το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1



Οι κάμερες γράφουν ήδη και το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν πίσω από τη δημιουργία, ρίχνοντας μια πρώτη αποκλειστική ματιά στην ατμόσφαιρα, τους πρωταγωνιστές, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια μιας παραγωγής που θα ξεχωρίσει.

Μια νεαρή γυναίκα ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό. Οι οικογένειές τους είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Ένας έρωτας θα γεννηθεί πάνω σε ένα ψέμα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται και θα είναι μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Πίσω από τις κάμερες του Κρίνο & Αγκάθι:

https://www.instagram.com/reel/DbSsuewtp29/





Πηγή: tvnea.com
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