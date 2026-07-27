2026-07-27 11:33:11
Φωτογραφία για Μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή για τη Δήμητρα Παπαδοπούλου – Ποιος σκηνοθετεί τη νέα της σειρά
Σε φάση υλοποίησης περνά η νέα τηλεοπτική σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η οποία επιστρέφει στη μυθοπλασία με μια πρωτότυπη κωμωδία που θα εστιάζει στις αντιφάσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης γυναικείας ζωής.

Έπειτα από τις εμβληματικές επιτυχίες «Οι Απαράδεκτοι» και «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», η αγαπημένη δημιουργός ετοιμάζει το νέο της τηλεοπτικό βήμα, έχοντας στο πλευρό της μια ομάδα με σημαντική εμπειρία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οπτικοακουστική παραγωγή.

Σύμφωνα με τη Realnews, τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει ο βραβευμένος Ντένης Ηλιάδης, ο οποίος έχει διαγράψει αξιόλογη πορεία στον διεθνή κινηματογράφο, με συμμετοχές σε παραγωγές του Χόλιγουντ. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση για το συγκεκριμένο εγχείρημα, σηματοδοτώντας μια νέα συνεργασία υψηλών προσδοκιών.

Την παραγωγή της σειράς αναλαμβάνει η Faliro House Productions του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, εταιρεία με σημαντική παρουσία σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, όπως ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η νέα κωμωδία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ, το κανάλι προβολής και το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής αναμένεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com
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