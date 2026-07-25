2026-07-25 10:34:52
Φωτογραφία για Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλλιθέας
Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των Αμπελοκήπων γίνεται πράξη.Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλλιθέας, στους Αμπελοκήπους, η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιά, άνω των 70 ετών, μεταλλική κατασκευή που, λόγω της πολυετούς φθοράς και οξείδωσης, είχε πλέον καταστεί ιδιαίτερα προβληματική και ανεπαρκής για τις σύγχρονες ανάγκες sidirodromikanea
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