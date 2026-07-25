2026-07-25 10:34:52

Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των Αμπελοκήπων γίνεται πράξη.Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλλιθέας, στους Αμπελοκήπους, η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιά, άνω των 70 ετών, μεταλλική κατασκευή που, λόγω της πολυετούς φθοράς και οξείδωσης, είχε πλέον καταστεί ιδιαίτερα προβληματική και ανεπαρκής για τις σύγχρονες ανάγκες sidirodromikanea

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