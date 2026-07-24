Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στον όμιλο ΑΝΤ1, με την Εύη Κουτσαυτάκη να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή της στην τηλεόραση, έπειτα από περίπου δύο χρόνια απουσίας από τον χώρο των media.

Η έμπειρη media manager προορίζεται για ανώτατη διοικητική θέση στον όμιλο του Θοδωρή Κυριακού, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αλλαγές που σχεδιάζονται αφορούν τη νέα διοικητική δομή του σταθμού, με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η Εύη Κουτσαυτάκη αποχώρησε το 2024 από τον Όμιλο ΣΚΑΪ, όπου κατείχε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, και στη συνέχεια εντάχθηκε στον Όμιλο Μαρινάκη. Τα τελευταία δύο χρόνια εκτελεί καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποφασίσει να επιστρέψει ενεργά στον χώρο της τηλεόρασης, έχοντας ζητήσει να μην ανανεωθεί η συνεργασία της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Προηγήθηκαν συζητήσεις για πιθανή αξιοποίησή της στη νέα κοινή streaming πλατφόρμα των μεγάλων τηλεοπτικών ομίλων, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία.

Έτσι, το επικρατέστερο σενάριο τη θέλει να μετακινείται στον ΑΝΤ1, όπου αναμένεται να αναλάβει κομβικό διοικητικό ρόλο. Εφόσον οι επαφές ολοκληρωθούν θετικά, η επιστροφή της αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον όμιλο του Αμαρουσίου.

Πηγή: tvnea.com