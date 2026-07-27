2026-07-27 12:25:50
Φωτογραφία για «Δυο μαύρα πουκάμισα»: Δείτε τις νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η νέα δραματική σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, ξεδιπλώνει μια ιστορία ανάμεσα σε δύο άνδρες, δεμένους με αδελφική φιλία και μία γυναίκα, που θα μπει ανάμεσά τους και θα ανατρέψει τα πάντα.

 

Στην ορεινή Κρήτη, ένας αναπάντεχος έρωτας έρχεται να ανατρέψει ισορροπίες που παρέμεναν ακλόνητες για χρόνια. Σχέσεις δοκιμάζονται στα άκρα και πληγές, που ο χρόνος έμοιαζε να έχει επουλώσει, ανοίγουν ξανά.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Δείτε τις νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα:

Πηγή: tvnea.com
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