2026-07-27 13:40:24
Φωτογραφία για Οι βαθύτεροι σταθμοί μετρό στον κόσμο.
Οι περισσότεροι σταθμοί του μετρό βρίσκονται λίγα πατώματα κάτω από τον δρόμο. Μερικοί πηγαίνουν τόσο βαθιά που η διαδρομή μέχρι την πλατφόρμα μπορεί να διαρκέσει οκτώ λεπτά και να σας αφήσει να βουρκώσετε σαν να προσγειώνεται αεροπλάνο. Φταίει η γεωγραφία και η ιστορία: οι ψηλές όχθες ποταμών, οι ορεινές πόλεις και η συνήθεια του Ψυχρού Πολέμου να κατασκευάζονται σταθμοί αρκετά βαθιά ώστε sidirodromikanea
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