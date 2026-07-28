2026-07-28 11:29:49
Φωτογραφία για Παγκόσμια ημέρα ιογενούς ηπατίτιδας: Η σιωπηλή απειλή, τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και ο οδικός χάρτης για την εξάλειψη της νόσου
Η 28η Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας, δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία υπενθύμισης στο ετήσιο υγειονομικό ημερολόγιο, αλλά μια επιτακτική πρόσκληση για δράση απέναντι σε μία από τις πιο ύπουλες δημόσιες απειλές της εποχής μας. Οι ιογενείς ηπατίτιδες, και ιδίως οι τύποι B και C, χαρακτηρίζονται διεθνώς ως «σιωπηλές επιδημίες», καθώς η χρόνια λοίμωξη αναπτύσσεται συχνά χωρίς απολύτως κανένα σύμπτωμα για δεκαετίες, διαβρώνοντας σταδιακά το ήπαρ.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναδεικνύει την κρισιμότητα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της καθολικής πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπείες. Σε μια εποχή που η ιατρική τεχνολογία και η φαρμακολογία προσφέρουν εργαλεία πλήρους ίασης και αποτελεσματικής πρόληψης, η ενημέρωση του κοινού και η εξάλειψη του στίγματος συνιστούν τη μόνη γέφυρα για ένα μέλλον ελεύθερο από τη νόσο.

  

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