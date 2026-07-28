2026-07-28 11:08:48
Φωτογραφία για Επιστολή Π.Φ.Σ. προς την εταιρεία MERCK για τον απαράδεκτο τρόπο διάθεσης του φαρμακευτικού σκευάσματος Ovitrelle στα ιδιωτικά φαρμακεία



Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία MERCK Α.Ε., Υπόψιν Διευθύνοντα Συμβούλου

κ. Fabrizio Bocchetti

Κοινοποίηση:

• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Υπόψιν Πρόεδρου κ. Σπυρίδωνα Σαπουνά

• Ένωση Ασθενών Ελλάδος

• Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

• Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)

• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκών (ΠΣΦ)

Αξιότιμε Κύριε,

Κατόπιν αναφορών και καταγγελιών συναδέλφων φαρμακοποιών που έχουν περιέλθει στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο διάθεσης προς τα ιδιωτικά φαρμακεία του φαρμακευτικού σκευάσματος Ovitrelle, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σας διαθέτει στην ελληνική αγορά εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες του συγκεκριμένου σκευάσματος, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και δη του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνεργαζόμενες φαρμακαποθήκες αδυνατούν να προμηθεύσουν το απαιτούμενο φαρμακευτικό σκεύασμα στο ιδιωτικό φαρμακείο εξαιτίας των περιορισμένων ποσοτήτων που διαθέτετε σε αυτές, η διαδικασία που εφαρμόζει η εταιρεία σας προβλέπει ότι το φαρμακείο υποχρεούται να αποστείλει τη σχετική ιατρική συνταγή στο αρμόδιο τμήμα

της MERCK, προκειμένου να εγκριθεί και ακολούθως να αποσταλεί η αντίστοιχη ποσότητα του φαρμακευτικού σκευάσματος απευθείας στο φαρμακείο. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί το φαρμακείο να διαθέτει ενεργή καρτέλα πελάτη στη βάση δεδομένων της εταιρείας σας. 

Στην περίπτωση που το ιδιωτικό φαρμακείο δεν διαθέτει ενεργή καρτέλα πελάτη, απαιτείται η δημιουργία και ενεργοποίησή της, διαδικασία που συνεπάγεται σειρά γραφειοκρατικών ενεργειών και καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα, ακόμη και υπό τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες, το φαρμακευτικό σκεύασμα να παραδίδεται στο φαρμακείο μετά την πάροδο περίπου δέκα (10) ημερών. 

Σε επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς, με...

 

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Άκης Πετρετζίκης: Αποχωρεί από τον Alpha και βρίσκεται μια ανάσα από τον...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άκης Πετρετζίκης: Αποχωρεί από τον Alpha και βρίσκεται μια ανάσα από τον...
Παγκόσμια ημέρα ιογενούς ηπατίτιδας: Η σιωπηλή απειλή, τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και ο οδικός χάρτης για την εξάλειψη της νόσου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παγκόσμια ημέρα ιογενούς ηπατίτιδας: Η σιωπηλή απειλή, τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και ο οδικός χάρτης για την εξάλειψη της νόσου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Οικειοθελής μείωση τιμής φαρμάκου – Από πότε ισχύει για τα φαρμακεία
Οικειοθελής μείωση τιμής φαρμάκου – Από πότε ισχύει για τα φαρμακεία
Χάκερ απαιτούν 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από την εταιρεία κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων Stadler.
Χάκερ απαιτούν 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από την εταιρεία κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων Stadler.
Γαλλική εταιρεία προσαρμόζει βαν στις γραμμές του τρένου για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα δίκτυα.
Γαλλική εταιρεία προσαρμόζει βαν στις γραμμές του τρένου για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα δίκτυα.
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ANT1: «Κλείδωσε» η Φαίη Σκορδά για τα επόμενα δύο χρόνια – Θα μπει στο καθημερινό πρόγραμμα;
ANT1: «Κλείδωσε» η Φαίη Σκορδά για τα επόμενα δύο χρόνια – Θα μπει στο καθημερινό πρόγραμμα;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/7/2026)
H GOOGLE ΦΙΜΩΝΕΙ SITE ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ
H GOOGLE ΦΙΜΩΝΕΙ SITE ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ
Η νέα πεζογέφυρα Επταλόφου είναι πλέον πραγματικότητα.
Η νέα πεζογέφυρα Επταλόφου είναι πλέον πραγματικότητα.
Οι αλλαγές με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τα πλασματικά – Τι γίνεται με όσους είχαν απορριφθεί.
Οι αλλαγές με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τα πλασματικά – Τι γίνεται με όσους είχαν απορριφθεί.