Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία MERCK Α.Ε., Υπόψιν Διευθύνοντα Συμβούλουκ. Fabrizio Bocchetti

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• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης



• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Υπόψιν Πρόεδρου κ. Σπυρίδωνα Σαπουνά



• Ένωση Ασθενών Ελλάδος



• Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας



• Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)



• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκών (ΠΣΦ)

Αξιότιμε Κύριε,

Κατόπιν αναφορών και καταγγελιών συναδέλφων φαρμακοποιών που έχουν περιέλθει στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο διάθεσης προς τα ιδιωτικά φαρμακεία του φαρμακευτικού σκευάσματος Ovitrelle, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σας διαθέτει στην ελληνική αγορά εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες του συγκεκριμένου σκευάσματος, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και δη του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνεργαζόμενες φαρμακαποθήκες αδυνατούν να προμηθεύσουν το απαιτούμενο φαρμακευτικό σκεύασμα στο ιδιωτικό φαρμακείο εξαιτίας των περιορισμένων ποσοτήτων που διαθέτετε σε αυτές, η διαδικασία που εφαρμόζει η εταιρεία σας προβλέπει ότι το φαρμακείο υποχρεούται να αποστείλει τη σχετική ιατρική συνταγή στο αρμόδιο τμήμα



της MERCK, προκειμένου να εγκριθεί και ακολούθως να αποσταλεί η αντίστοιχη ποσότητα του φαρμακευτικού σκευάσματος απευθείας στο φαρμακείο. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί το φαρμακείο να διαθέτει ενεργή καρτέλα πελάτη στη βάση δεδομένων της εταιρείας σας.

Στην περίπτωση που το ιδιωτικό φαρμακείο δεν διαθέτει ενεργή καρτέλα πελάτη, απαιτείται η δημιουργία και ενεργοποίησή της, διαδικασία που συνεπάγεται σειρά γραφειοκρατικών ενεργειών και καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα, ακόμη και υπό τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες, το φαρμακευτικό σκεύασμα να παραδίδεται στο φαρμακείο μετά την πάροδο περίπου δέκα (10) ημερών.

Σε επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς, με...

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