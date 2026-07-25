





Τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από το «Happy Day» έβαλε ο Δήμος Βερύκιος, απαντώντας δημόσια στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Mega.

Μέσα από ανάρτησή του στο X, ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία σκέψη ή πρόταση για τηλεοπτική μετακίνησή του, επιβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει κανονικά στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της ομάδας της εκπομπής.

«Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου σταθερή αξία. Καμία σκέψη ή πρόταση για μετακίνηση. Είπαμε ότι και για την επόμενη σεζόν θα είμαστε ΟΛΟΙ μαζί με τη Σταματίνα, τη Μαίρη, την Τίνα, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Το ραδιόφωνο είναι άλλη υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Δήμος Βερύκιος διαψεύδει τα σενάρια περί τηλεοπτικής μεταγραφής στο Mega, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για ενδεχόμενες εξελίξεις στον ραδιοφωνικό χώρο.

Πηγή: tvnea.com