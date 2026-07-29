2026-07-29 06:43:08
Φωτογραφία για Το πρώτο ηλιακό τρένο της Λατινικής Αμερικής ξεκίνησε: Θα ταξιδέψει 26 μίλια με μηδενικές εκπομπές.
Με μια διαδρομή 26 μιλίων, συνδέει ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χωρίς να εκπέμπει αέρια ή ενοχλητικό θόρυβο.Η Αργεντινή έχει ένα νέο τουριστικό αξιοθέατο και μια σημαντική πρόοδο στις βιώσιμες μεταφορές. Πρόκειται για το Tren Solar de la Quebrada , ένα σιδηροδρομικό έργο που βρίσκεται στην επαρχία Jujuy και έγινε το πρώτο τρένο που τροφοδοτείται κυρίως με ηλιακή ενέργεια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φωτιά στη γραμμή 1 του μετρό της Βαρκελώνης: 39 νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φωτιά στη γραμμή 1 του μετρό της Βαρκελώνης: 39 νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΞ σε 36 Ταμεία.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΞ σε 36 Ταμεία.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα
Ισχυρός σεισμός στη νότια Ιαπωνία: Διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις μεταφορές. Τρένο εκτροχιάστηκε.
Ισχυρός σεισμός στη νότια Ιαπωνία: Διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις μεταφορές. Τρένο εκτροχιάστηκε.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Ιταλοί φοιτητές δέχτηκαν πρόστιμο και ζητούν συγγνώμη επειδή προκάλεσαν οργή σε τρένο στην Μπανγκόκ.
Ιταλοί φοιτητές δέχτηκαν πρόστιμο και ζητούν συγγνώμη επειδή προκάλεσαν οργή σε τρένο στην Μπανγκόκ.
Τρένο με άνθρακα κινήθηκε ανεξέλεγκτα για χιλιόμετρα στη Νέα Νότια Ουαλία.
Τρένο με άνθρακα κινήθηκε ανεξέλεγκτα για χιλιόμετρα στη Νέα Νότια Ουαλία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ταχιάος: Εντός Αυγούστου η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Flyover.
Ταχιάος: Εντός Αυγούστου η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Flyover.
Τριχόπτωση και γενικά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής μας!
Τριχόπτωση και γενικά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής μας!
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Μενιδίου.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Μενιδίου.
Οι σιδηρόδρομοι χάνουν έδαφος στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
Οι σιδηρόδρομοι χάνουν έδαφος στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα