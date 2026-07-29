2026-07-29 06:43:08
Με μια διαδρομή 26 μιλίων, συνδέει ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χωρίς να εκπέμπει αέρια ή ενοχλητικό θόρυβο.Η Αργεντινή έχει ένα νέο τουριστικό αξιοθέατο και μια σημαντική πρόοδο στις βιώσιμες μεταφορές. Πρόκειται για το Tren Solar de la Quebrada , ένα σιδηροδρομικό έργο που βρίσκεται στην επαρχία Jujuy και έγινε το πρώτο τρένο που τροφοδοτείται κυρίως με ηλιακή ενέργεια sidirodromikanea
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