2026-07-29 06:19:39
Φωτογραφία για Ταχιάος: Εντός Αυγούστου η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Flyover.
Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται η κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ εντός του Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.Αναφερόμενος στο έργο του Flyover, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την sidirodromikanea
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