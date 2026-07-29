2026-07-29 06:19:39

Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται η κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ εντός του Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.Αναφερόμενος στο έργο του Flyover, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ