botanologia

Η κατάσταση των μαλλιών μας παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσική μας εμφάνιση και στην αυτο-αντίληψή μας, επομένως η απώλειά τους επηρεάζει βαθιά την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση κάποιων ατόμων, ειδικά όταν δεν φαίνεται να υπάρχει λύση.Στην πραγματικότητα, η κακή διατροφή,το άγχος, συμπεριλαμβανομένης της ανεπάρκειας πολλών φυτοθρεπτικών στοιχείων και βασικών στοιχείων της διατροφής μας, αποτελούν μείζονες παράγοντες της τριχόπτωσης.Και όλα τα φυσικά διορθωτικά μέτρα που παίρνουμε για την τριχόπτωσης πρέπει να λειτουργούν για να διορθώσουν τη ρίζα του προβλήματος, όπως τη ρύθμιση των ορμονών μας ή την καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες.Η αλήθεια είναι ότι η απώλεια μαλλιών είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορους γενετικούς,ορμονικούς,διατροφικούς και περιβαλλοντικούς μηχανισμούς.Ακριβώς όπως το δέρμα μας, το θυλάκιο των τριχών υπόκειται σε εγγενή και εξωγενή γήρανση.Οι εγγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τη διατροφή μας,τους γενετικούς και επιγενετικούς μηχανισμούς μας, ενώ οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν το κάπνισμα,την ακτινοβολία,την μόλυνση της ατμόσφαιρας και πολλές φορές τις μεταβολές του καιρού.Το ενδιαφέρον είναι μία νέα τάση στην έρευνα των τελευταίων ετών.Η τάση αυτή είναι η στροφή των ερευνητών στην συνέργεια και στους συνδυασμούς!Οι ερευνητές δεν αναζητούν πλέον μία "μαγική" φυσική ουσία, αντίθετα, εξετάζουν συνδυασμούς που δρουν σε διαφορετικούς μηχανισμούς ταυτόχρονα, όπως μείωση της φλεγμονής,προστασία από το οξειδωτικό στρες,βελτίωση της μικροκυκλοφορίας,δυνάμωση των θυλάκων της τρίχας,παράταση της αναγενούς φάσης του κύκλου της τρίχας, της περιόδου δηλαδή κατά την οποία η τρίχα αναπτύσσεται ενεργά και η οποία οδηγεί σε μακρύτερα μαλλιά και μείωση της τριχόπτωσης, καθώς παραμένουν περισσότερες τρίχες στο κεφάλιΗ πολυπαραγοντική αυτή προσέγγιση των ερευνητών έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από τη χρήση ενός μόνο φυσικού συστατικού και το βασικότερο, απομονωμένου από το περιβάλλον του, που είναι ολόκληρο το τρόφιμο, όταν πρόκειται για φυτοθρεπτικά στοιχεία και βασικά στοιχεία της διατροφής μας!Οι καλύτερες λοιπόν φυσικές επιλογές και σήμερα, σύμφωνα με πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις, συνεχίζουν να είναι τα βότανά μας και τα λάδια τους.Έτσι τα βότανα με τα πιο συνεπή κλινικά δεδομένα είναι --. το λάδι και το αιθέριο έλαιο του δενδρολίβανου/Rosmarinus officinalisΌπως έχω αναφέρει και σε άλλα μου άρθρα, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε τόσο το πάχος των τριχών όσο και την γενική τους υγεία και ανάπτυξη, το δεντρολίβανο είναι μια εξαιρετική επιλογή χάρη στην ικανότητά του να βελτιώνει την κυτταρική τους δομή.Έτσι ενισχύει τις ρίζες των μαλλιών μας, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και σταματά την τριχόπτωση.Και ας δούμε πώς δρα ρο πολύτιμο βότανο-. δεν περιορίζεται μόνο στην επιβράδυνση της τριχόπτωσης, αλλά διεγείρει και ενισχύει την ανάπτυξη της τρίχας - διεγερτικό βότανο-. συμβάλλει στην δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την αναγέννηση των θυλάκων και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης των μαλλιών - αναγεννητικό βότανο-. αυξάνει τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, βοηθώντας τους θύλακες να πάρουν περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά - αποτελεσματικότατο αγγειοδιασταλτικό!Μαζί με την μέντα, η οποία χαρίζει αίσθηση δροσιάς,ανοίγει τα αιμοφόρα αγγεία, βελτιώνοντας την τοπική κυκλοφορία καιτην τσουκνίδα, η οποία προσφέρει τον πολύτιμο σίδηρό της και βιταμίνες, τρέφοντας σε βάθος την τρίχα και μειώνοντας την ορμόνη DHT που προκαλεί αραίωση, βελτιώνουν αισθητά την κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι και δυναμώνουν την ρίζα της τρίχας!-. τονώνει βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία του τριχωτού του κεφαλιού και δυναμώνει την ρίζα της τρίχας - μικροκυκλοφορικό βότανο-. έχει αντιφλεγμονώδη δράση - ισχυρότατο αντιφλεγμονώδες βότανο-. μειώνει το οξειδωτικό στρες - αντιοξειδωτικό βότανο-. κορυφαίο σμηγματορυθμιστικό βότανο μαζί με το φασκόμηλο και την τσουκνίδα, που σχετίζεται με τη λιπαρότητα - σμηγματορυθμιστικό βότανο-. το δεντρολίβανο εξολοθρεύει τους μύκητες του τριχωτού και τονώνει τη μικροκυκλοφορία στους θύλακες της τρίχας - το πιο αποτελεσματικό αντιμυκητιασικό βότανοκορυφαίες επιλογές επίσης είναι --. το έλαιο κολοκυθόσπορου-. η λεβάντα-. το πανίσχυρο φασκόμηλο-. το κρεμμύδι-. η κανέλα όλα τα άρθρα μου για την τριχόπτωση:https://botanologia.gr/tag/trichoptosi/https://botanologia.gr/aitheria-elaia-gia-ygii-metaxenia-omorfa-kai-lampera-mallia/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12324729/