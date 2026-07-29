2026-07-29 12:55:46
Φωτογραφία για Ανατροπή με την Εύη Κουτσαυτάκη: Δεν πάει στον ΑΝΤ1 – Οδεύει...



Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της επόμενης επαγγελματικής στέγης της Εύης Κουτσαυτάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανατρέπουν τα σενάρια που την ήθελαν να επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

Η έμπειρη media manager, που έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον ΣΚΑΪ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και παραμένει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter Ego Media, φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει την πορεία της στον όμιλο του Θοδωρή Κυριακού.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Εύη Κουτσαυτάκη οδεύει προς τη νέα κοινή ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργούν οι όμιλοι Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού, αναλαμβάνοντας ρόλο στο νέο αυτό εγχείρημα που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο των ελληνικών media.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει πλήρως τα μέχρι πρότινος σενάρια περί επιστροφής της στον ΑΝΤ1 και αναμένεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό της νέας πλατφόρμας, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική τηλεοπτική αγορά.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.



Πηγή: tvnea.com
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