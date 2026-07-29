2026-07-29 10:33:08
Φωτογραφία για Παραίτηση-έκπληξη στο Open: Αποχωρεί η

 



Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο Open, καθώς η

Μίνα Καραμήτρου υπέβαλε την παραίτησή της, βάζοντας τίτλους τέλους στη συνεργασία της με τον σταθμό.

Η έμπειρη δημοσιογράφος είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία της να μη συνεχίσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού», στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη, επιδιώκοντας να αξιοποιηθεί σε διαφορετικό ενημερωτικό project.

Ωστόσο, το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό και, σύμφωνα με το TV Insider, η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή της στον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών, από την εποχή ακόμη του Mega. Στη συνέχεια ενημέρωσε και τους συνεργάτες της στην εκπομπή.

Η δημοσιογράφος θα παραμείνει κανονικά στη θέση της έως τις 9 Αυγούστου, όταν και ολοκληρώνεται για τη φετινή σεζόν η εκπομπή «10 Παντού».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, πάντως, δεν αποτέλεσε έκπληξη για τη διοίκηση του Open, καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονο παρασκήνιο, με διαφωνίες και προβληματισμούς σχετικά με τον ρόλο της στον σταθμό.

Πλέον, η Μίνα Καραμήτρου ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από τον Σεπτέμβριο θα βρίσκεται σε νέα τηλεοπτική στέγη.







Πηγή: tvnea.com
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