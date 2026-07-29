2026-07-29 12:55:46

Τα πρώτα «Action!» ακούστηκαν, οι κάμερες άναψαν και το ταξίδι του «Για Σένα» ξεκίνησε.



Στα πρώτα γυρίσματα της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του Alpha, «Για σένα», η δημιουργική ενέργεια ήταν διάχυτη. Ηθοποιοί, σκηνοθέτης, τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, με κοινό στόχο να δώσουν ζωή σε μια ιστορία που μιλά για την αγάπη, τις δεύτερες ευκαιρίες και τις αλήθειες που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.



Χαμόγελα πριν από το «πάμε», απόλυτη συγκέντρωση την ώρα της λήψης, αυθόρμητες στιγμές ανάμεσα στα γυρίσματα και μια ομάδα που λειτουργεί σαν ένα σώμα. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το παρασκήνιο του «Για Σένα», εκεί όπου κάθε σκηνή χτίζεται με φροντίδα, συνεργασία και πάθος.



Μπροστά από τις κάμερες γεννιούνται οι χαρακτήρες. Πίσω από αυτές, μια δυνατή δημιουργική ομάδα δουλεύει καθημερινά με κοινό όραμα, ώστε κάθε επεισόδιο να αποκτήσει τη δική του αλήθεια και το δικό του συναίσθημα.



Και αυτό είναι μόνο η αρχή!



Πηγή: tvnea.com



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