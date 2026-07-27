2026-07-27 06:47:04
Φωτογραφία για Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία.
Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά ανά κατηγορία ασφαλισμένων.Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο διαδοχικές ημερομηνίες, με τη διαδικασία να ακολουθεί και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό μεταξύ των συνταξιούχων που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών και εκείνων που προέρχονται sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο το 2026, κατάταξη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο το 2026, κατάταξη.
Η Italo ανακοινώνει συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Siemens για την αγορά τρένων για τη Γερμανία.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Italo ανακοινώνει συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Siemens για την αγορά τρένων για τη Γερμανία.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο το 2026, κατάταξη.
Οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο το 2026, κατάταξη.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/7/2026)
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/7/2026)
Εισφορές e-ΕΦΚΑ Ιουνίου 2026: Άνοιξε το νέο περιβάλλον – Τι ισχύει για τον κωδικό RF και τις πάγιες εντολές
Εισφορές e-ΕΦΚΑ Ιουνίου 2026: Άνοιξε το νέο περιβάλλον – Τι ισχύει για τον κωδικό RF και τις πάγιες εντολές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο με άνθρακα κινήθηκε ανεξέλεγκτα για χιλιόμετρα στη Νέα Νότια Ουαλία.
Τρένο με άνθρακα κινήθηκε ανεξέλεγκτα για χιλιόμετρα στη Νέα Νότια Ουαλία.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΦΟΡΤΙΖΕΙ-TIPS ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΦΟΡΤΙΖΕΙ-TIPS ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Οι «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ – Οριστική η συμφωνία με τον Σταύρο Θεοδωράκη
Οι «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ – Οριστική η συμφωνία με τον Σταύρο Θεοδωράκη
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»