2026-07-27 06:47:04

Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά ανά κατηγορία ασφαλισμένων.Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο διαδοχικές ημερομηνίες, με τη διαδικασία να ακολουθεί και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό μεταξύ των συνταξιούχων που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών και εκείνων που προέρχονται sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ