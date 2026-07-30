2026-07-30 16:21:24
Φωτογραφία για ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Το συγκλονιστικό trailer της σειράς στον αέρα του ΣΚΑΪ- Η Πάολα στο τραγούδι των τίτλων

 





«Μπλε Ώρες»: η καινούργια δραματική σειρά έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με έναν παράνομο έρωτα, μία στυγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Το 1ο trailer της νέας σειράς είναι ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης). 

Η Πάολα, με την εξαιρετική φωνή της, ερμηνεύει «Το πρόστιμο», το τραγούδι των τίτλων, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Η ιστορία μας ξεκινά στο Πήλιο και στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια… Εκείνος γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και εκείνη απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Μέχρι που η δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά), της συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Όλα τα μυστικά κινδυνεύουν τα αποκαλυφθούν και οι ήρωες να πληρώσουν το τίμημα…

«Μπλε Ώρες»: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.



Δείτε το trailer:









Πηγή: tvnea.com
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