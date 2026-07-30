2026-07-30 15:46:13

Φωτογραφία: ShutterstockΣτις 30 Ιουλίου, η ιαπωνική Hitachi Ltd. και η Toshiba Corp. ανακοίνωσαν ότι το πρώτο σετ τρένων υψηλής ταχύτητας N700ST που κατασκευάστηκε για εξαγωγή στην Ταϊβάν είχε ολοκληρωθεί και είχε αποσταλεί, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Hitachi .Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το N700ST βασίζεται στο τελευταίο μοντέλο N700S Shinkansen της Central Japan Railway Co. Το σετ των 12 sidirodromikanea

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