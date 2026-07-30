





Μια νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα του ACTION 24 στις 31 Αυγούστου.

Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18:30, η νέα εκπομπή του ACTION 24 «Εκτός γηπέδου» με την Βιργινία Δικαιούλια κάνει… σέντρα στα απογεύματα μας .

Μια εκπομπή για την.. δράση εντός και εκτός γηπέδων. Για τους αθλητές και για την ζωή τους . Το lifestyle που έχουν επιλέξει , τις προκλήσεις και τα στοιχήματα που έχουν βάλει…

Κάθε απόγευμα στις 18:30 η Βιργινία Δικαιούλια μας ξεναγεί στην ζωή των πρωταγωνιστών του αθλητισμού!







Πηγή: tvnea.com