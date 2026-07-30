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Φωτογραφία για Μια νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα του ACTION 24 στις 31 Αυγούστου



Μια νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα του ACTION 24 στις 31 Αυγούστου.

Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18:30, η νέα εκπομπή του ACTION 24 «Εκτός γηπέδου» με την Βιργινία Δικαιούλια κάνει… σέντρα στα απογεύματα μας .

Μια εκπομπή για την.. δράση εντός και εκτός γηπέδων. Για τους αθλητές και για την ζωή τους . Το lifestyle που έχουν επιλέξει , τις προκλήσεις και τα στοιχήματα που έχουν βάλει…

Κάθε απόγευμα στις 18:30 η Βιργινία Δικαιούλια μας ξεναγεί στην ζωή των πρωταγωνιστών του αθλητισμού!







Πηγή: tvnea.com
Μια νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα του ACTION 24 στις 31 Αυγούστου - Φωτογραφία 2
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