2026-07-30 16:21:24
Φωτογραφία για «Κλείδωσε» ο τίτλος της νέας εκπομπής Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ



Οριστικοποιήθηκε ο τίτλος της νέας καθημερινής εκπομπής που θα παρουσιάζουν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Το νέο μαγκαζίνο θα έχει τον τίτλο «Στούντιο στις 3», σηματοδοτώντας και τη ζώνη μετάδοσής του, καθώς θα κάνει πρεμιέρα καθημερινά στις 15:00.

Αρχικός στόχος των δύο παρουσιαστών ήταν να διατηρήσουν τον τίτλο «Στούντιο 4», με τον οποίο έγιναν ιδιαίτερα αγαπητοί στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την ΕΡΤ. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς ο συγκεκριμένος τίτλος ανήκει στη δημόσια τηλεόραση και τη νέα σεζόν θα χρησιμοποιηθεί από την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Σύμφωνα με το Newsit, η επιλογή του τίτλου «Στούντιο στις 3» συνδέεται άμεσα με την ώρα έναρξης της εκπομπής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της νέας τηλεοπτικής πρότασης του ΣΚΑΪ για την απογευματινή ζώνη.

Με τη νέα αυτή εκπομπή, ο ΣΚΑΪ φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία του στην απογευματινή ζώνη, επενδύοντας στο επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο που επιστρέφει με νέα στέγη και νέο τίτλο.



Πηγή: tvnea.com
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