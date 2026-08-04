2026-08-04 15:41:35
Φωτογραφία για Βρετανία: Τρένο Northern Belle Orient Express θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Τόντον της Κορνουάλης.
Κάθε χρόνο οι επιβάτες του τρένου καταναλώνουν 7.000 μπουκάλια σαμπάνιας και 12.000 μπουκάλια κρασί. (Εικόνα: Channel 5 / Northern Belle)Ένα από τα πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο πρόκειται να πραγματοποιήσει μια σπάνια επίσκεψη στο Τόντον τον επόμενο μήνα, προσφέροντας στους επιβάτες του Σόμερσετ μια γεύση από την αίγλη σε στιλ Pullman της δεκαετίας του 1930 σε ένα μεσημεριανό ταξίδι στην sidirodromikanea
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