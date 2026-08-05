2026-08-05 11:55:18
Φωτογραφία για Στην πρώτη θέση η καλοκαιρινή «Κοινωνία Ώρα MEGA» τον Ιούλιο
Σε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την πρωινή τους ενημέρωση αναδείχτηκε η καλοκαιρινή «Κοινωνία Ώρα MEGA» τον Ιούλιο.

Διατηρώντας την πρώτη θέση και την εβδομάδα 27-31 Ιουλίου, με τον Ζήση Μούσιο και την Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη στην παρουσίαση, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA ολοκλήρωσε τον μήνα Ιούλιο στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο μερίδιο 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 3,5 μονάδες.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA», την παρουσίαση της οποίας ανέλαβαν τις πρώτες δύο εβδομάδες ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου, κατέγραψε ακόμη πιο υψηλά μερίδια σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το μέσο μηνιαίο μερίδιο εκτοξεύτηκε στο 27,4%.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης όλο το καλοκαίρι, με τους τηλεθεατές να επιβραβεύουν καθημερινά την εγκυρότητα, τη συνέπεια και τα άμεσα δημοσιογραφικά αντανακλαστικά της.

Πηγή: tvnea.com
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