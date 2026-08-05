Στα πολυϊδιόκτητα φαρμακεία δεν αρκεί πλέον να υπάρχει ένας υπεύθυνος φαρμακοποιός μόνο «στα χαρτιά». Για να εγκριθεί διευρυμένο ωράριο, πρέπει να αποδεικνύεται ότι σε κάθε ώρα λειτουργίας βρίσκεται μέσα στο φαρμακείο αδειούχος φαρμακοποιός.

Η νέα παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τις Διευθύνσεις Υγείας και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους (δείτε εδώ) βάζει, επιτέλους, έναν ουσιαστικό κανόνα στη λειτουργία των πολυϊδιοκτητών φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο.

Ο κανόνας υπήρχε ήδη: κανένα φαρμακείο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι...

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